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3% росіян вважають, що Земля – пласка: результати дослідження

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3% росіян вважають, що Земля є пласкою, ще 4% – сумніваються, якою насправді є форма планети
3% росіян вважають, що Земля є пласкою, ще 4% – сумніваються, якою насправді є форма планети / aif.ru

3% росіян вважають, що Земля має не округлу форму, а є пласкою. Більшість росіян також вірять в конспірологію: 59% думають, що вчені приховують всю правду про космос.

Такі результати дослідження опублікував Всеросійський центр вивчення громадської думки.

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Соціологи представляють дані, в яких відображені уявлення росіян про планету Земля, існування позаземних цивілізацій і першу висадку на Місяць.

Згідно з даними опитувань з 2010 по 2017 роки, росіяни довіряли ученим: так показник довіри до працівників наукової області коливався від 66% до 79%.

На сьогоднішній день більшість росіян (59%) думають, що вчені приховують від людства правду. Найбільш недовірливими в цьому питанні також залишаються люди, що не закінчили школу (77%). Тоді, як серед людей з вищою освітою цей показник нижчий – 45%.

Зазначається, що 3% росіян впевнені, що планета Земмля є пласкою, ще 4% мають сумніви щодо форми планети. 

Окрім цього, в існування інопланетян вірять 45% громадян РФ.

Дослідження ВЦВГД здійснювали у формі телефонного опитування із 29-го до 30 травня, у ньому взяли участь 2 тисячі респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,2%. 

Теги: Новини Росії дослідження соціологічне дослідження
Джерело: 24 Канал
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