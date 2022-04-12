Об этом 12 апреля рассказали в офисе генпрокурора. Отметили, что мужчинам, которые хотели нарушить законы военного времени, помогали уехать в Румынию.

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"По данным следствия, жительница Боян Черновицкого района совместно с односельчанином наладили схему незаконной миграции за границу граждан Украины – мужчин, которым запрещено покидать пределы государства", – рассказали в Офисе генпрокурора.

Как действуют правоохранители

Подозреваемых поймали с поличным. За "услугу" военнообязанный платил 4 500 долларов. Сейчас правоохранители решают вопрос о мерах предосторожности. Также устанавливают всех причастных о правонарушении.

Ответственность за нелегальное пересечение границы

Верховная Рада зарегистрировала законопроект об уголовной ответственности для мужчин, которые незаконно уехали из Украины во время военного положения. За такое пересечение границы могут грозить штрафы или тюрьма.

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