Речь идет о незаконном пересечении границы во время военного положения.

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Ранее подобный законопроект регистрировали в Раде, в то же время оттуда забрали норму, о том, что все мужчины должны вернуться из-за границы в 10-дневный срок после вступления в силу этого закона.

Угрожает лишением свободы до 5 лет

По закону, пересечение государственной границы Украины во время действия военного положения лицом призывного возраста карается штрафом от 5 тысяч до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Это касается и тех, кто пытается пересечь границу по документам, содержащим недостоверную информацию.