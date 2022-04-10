Йдеться про незаконний перетин кордону під час воєнного стану.

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Раніше схожий законопроєкт реєстрували у Раді, водночас цього разу звідти забрали норму проте, що всі чоловіки мають повернутись з-за кордону у 10-денний термін після набуття чинності цим законом.

Загрожує позбавленням волі до 5 років

Згідно із законом, перетин державного кордону України під час дії воєнного стану особою призовного віку карається штрафом від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ж позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Це стосується й тих, хто намагається перетнути кордон за документами, які містять недостовірну інформацію.

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