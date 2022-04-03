В ведомстве отметили, что военнослужащие Госпогранслужбы остановили автомобиль Renault ночью возле границы с Молдовой.

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В автомобиле кроме водителя были 6 пассажиров, два из них – в багажнике. Все они повторяли пограничникам одинаковую историю, что едут к бабушке в село Болградского района Одесской области.

Мужчины ехали даже в багажнике / Фото Госпогранслужба

Однако, как зовут и по какому адресу проживает старушка, "внуки" не вспомнили. И это несмотря на то, что все были достаточно взрослыми – от 20 до 40 лет,

– говорится в сообщении Госпогранслужбы.

За попытку незаконного пересечения государственной границы пассажиры были привлечены к административной ответственности. А в отношении водителя решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".