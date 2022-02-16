Мост расположен на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, то есть это Чернобыльская зона отчуждения.
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Понтонный мост через Припять в Беларуси
Развертывание понтонно-мостового парка так близко к украинской границе заметили исследователи (разведка на основе открытых источников).
Пока неизвестно, кто именно развернул понтонный мост через Припять – военные России или Беларуси.
15 февраля IntelDoge опубликовал в сети спутниковые снимки из сервиса по координатам 51.5327, 29.86593. На них зафиксированы работы на почве с обеих сторон реки Припять. В то же время на спутниковых фото, которые 16 февраля обнародовал пользователь ameliairheart, виден уже развернутый мост.
Снимок реки Припять за 15 февраля / Твитер IntelDoge
Вид реки 16 февраля / Твитер IntelDoge
Интересно, что в отчете участков для российско-белорусских учений "Союзная решимость-2022" территории заповедника нет.
Районы проведения военных учений / Карта Минобороны Беларуси
К слову, в конце января передвижение российских понтонно-мостовых парков в сети публиковал исследователь GirkinGirkin.
Передвижение российских понтонно-мостовых парков: смотрите видео
Военные учения России и Беларуси: кратко
- Россия стянула в Беларусь свои войска. Мол, для проведения совместных учений "Союзная решимость". По графику они должны проходить до 20 февраля. Минск уверяет, что ни один российский военный после этого не останется в стране.
- США называли эти учения угрожающими. Минск даже "приглашал" к тренировкам Литву и Латвию, однако те отказались.
- Министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Они договорились о том, что военные атташе должны присутствовать на учениях. Украинский представитель был на белорусских полигонах 15 февраля.