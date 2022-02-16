Мост расположен на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, то есть это Чернобыльская зона отчуждения.

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Понтонный мост через Припять в Беларуси

Развертывание понтонно-мостового парка так близко к украинской границе заметили исследователи (разведка на основе открытых источников).

Пока неизвестно, кто именно развернул понтонный мост через Припять – военные России или Беларуси.

15 февраля IntelDoge опубликовал в сети спутниковые снимки из сервиса по координатам 51.5327, 29.86593. На них зафиксированы работы на почве с обеих сторон реки Припять. В то же время на спутниковых фото, которые 16 февраля обнародовал пользователь ameliairheart, виден уже развернутый мост.

Снимок реки Припять за 15 февраля / Твитер IntelDoge

Вид реки 16 февраля / Твитер IntelDoge

Интересно, что в отчете участков для российско-белорусских учений "Союзная решимость-2022" территории заповедника нет.

Районы проведения военных учений / Карта Минобороны Беларуси

К слову, в конце января передвижение российских понтонно-мостовых парков в сети публиковал исследователь GirkinGirkin.

Передвижение российских понтонно-мостовых парков: смотрите видео

Военные учения России и Беларуси: кратко