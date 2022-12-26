Впоследствии выяснилось, что у мальчика по имени Алексей нет мамы – она умерла, папа служит в ВСУ. Сейчас за ребенком смотрят бабушка и дедушки.

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Как рассказала представитель управления патрульной полиции в Краматорске и Славянске Ксения Яцен, когда правоохранители увидели это фото, то не смогли остаться равнодушными.



Алексей с кусочком хлеба в руках / Фото Стаса Тараканова

Патрульные полицейские пришли к мальчику со сладостями, дали возможность посидеть в служебном авто. Ребенок не ожидал такого подарка, было заметно, что мальчик получил много положительных эмоций. Как и сами патрульные из-за того, что подарили ребенку праздник,

– рассказала Яцен.

К этому полицейская добавила, что фото, на котором ребенок изображен с кусочком хлеба, был сделан тогда, когда ребенок получал подарок в качестве гуманитарной помощи.

Патрульные Краматорска и Славянская посетили Алексей / Фото Патрульной полиции Украины

Добавим, что в декабре произошло еще одно рождественское чудо – медикиня Виктория Обедина из "Азовстали" наконец-то смогла встретиться со своей 5-летней дочерью в Польше. Их развели в мае, когда оккупанты взяли женщину в плен. Когда Викторию отправили в фильтрационный лагерь, ребенок поехал с родственниками в Запорожье. Позже Алиса уехала в Польшу с бабушкой.

В канун Рождества Виктория решила преподнести сюрприз для дочери. Она заполнила чемодан игрушками и сладостями и отправилась в Польшу. Алиса рассказала, что на Рождество было единственное желание – чтобы вернулась мама. Теперь они вместе.