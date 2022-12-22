Когда Викторию отправили в фильтрационный лагерь, ребенок поехал с родственниками в Запорожье. Позже Алиса уехала в Польшу с бабушкой.

Кстати говоря Я вернусь в ВСУ, – интервью с медикиней из "Азовстали" о пленении, разлуке с дочерью и планах

Долгожданная встреча

В канун Рождества Виктория решила преподнести сюрприз для дочери. Она заполнила чемодан игрушками и сладостями и отправилась в Польшу. Кстати, там был и подарок, который Алиса просила у мамы – динозавр.

Когда мама с дочерью увидели, девочка не отпускала ее из объятий еще минуту.

Привет, мама, мама, я так тебя ждала,

– сказал ребенок.

Алиса рассказала, что на Рождество было единственное желание – чтобы вернулась мама. Теперь они вместе.

Что этому предшествовало