Когда Викторию отправили в фильтрационный лагерь, ребенок поехал с родственниками в Запорожье. Позже Алиса уехала в Польшу с бабушкой.

Кстати говоря Я вернусь в ВСУ, – интервью с медикиней из "Азовстали" о пленении, разлуке с дочерью и планах

Долгожданная встреча

В канун Рождества Виктория решила преподнести сюрприз для дочери. Она заполнила чемодан игрушками и сладостями и отправилась в Польшу. Кстати, там был и подарок, который Алиса просила у мамы – динозавр.

Когда мама с дочерью увидели, девочка не отпускала ее из объятий еще минуту.

Привет, мама, мама, я так тебя ждала,
– сказал ребенок.

Алиса рассказала, что на Рождество было единственное желание – чтобы вернулась мама. Теперь они вместе.

Что этому предшествовало

  • Мама и дочь не виделись с 7 мая. На "Азовстали" в Мариуполе Алиса провела 72 дня, а Виктория в российском плену – 168 дней.
  • Женщина была единственной из военных, находившихся на заводе с ребенком.
  • Россияне разлучили девочку с мамой Ребенка в Запорожье приютила у себя работница Запорожской военной администрации. После этого удалось разыскать ее родных.
  • Для Алисы изготовили дубликат свидетельства о рождении. Ее передали родственникам.
  • Во время большого женского обмена в октябре Виктория вернулась из плена в Украину, восстановилась и отправилась к дочери.