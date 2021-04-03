Уже на 4 участках на Прикарпатье признали недействительными результаты голосования
Окружная избирательная комиссия №87 признала недействительным голосование на четвертом участке на Ивано-Франковщине. На трех предыдущих участках при подсчете голосов лидировал Александр Шевченко.
Источник:ОПОРА
На заседание ОИК 3 апреля продолжили повторный подсчет бюллетеней на 20 участках. Из них 19 на пересчет бюллетени отправили по решению комиссии и 1 – по решению суда из-за иска кандидата Василия Вирастюка.
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На каких участках подсчет признали недействительным
- Участок №261030 в селе Микуличин. Здесь на сто голосов ошиблись при подсчете голосов. Кроме того, комиссия обнаружила, что в выписке из реестра избирателей незаконно внесли 30 человек.
- Участок №261027 в городе Яремче. Там комиссия признала недействительными результаты голосования из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших урнах.
- Участок №260025 в селе Манява. При пересчете здесь "потеряли" 46 бюллетеней.
- Участок №260028 в селе Монастырчанах. Здесь обнаружили расхождение в голосах. А на пересчет пакет с бюллетенями отсюда отправляли из-за микротрещинуи. Председатель УИК заявила, что некоторые бюллетени упакованы по-другому.
По данным движения ЧЕСНО, на всех этих четырех участках большинство голосов принадлежало Александру Шевченко, Василий Вирастюк шел вторым.
Подсчет голосов: данные из ЦИК
- По данным сайта Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 16:00 3 апреля подсчитали уже 93,16% электронных протоколов.
- Лидирует Вирастюк – 31,27% голосов, на втором месте Шевченко – 29,73%, на третьем – Кошулинский с 28,89% голосов избирателей.
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