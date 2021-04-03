Окружная избирательная комиссия №87 признала недействительным голосование на четвертом участке на Ивано-Франковщине. На трех предыдущих участках при подсчете голосов лидировал Александр Шевченко.

На заседание ОИК 3 апреля продолжили повторный подсчет бюллетеней на 20 участках. Из них 19 на пересчет бюллетени отправили по решению комиссии и 1 – по решению суда из-за иска кандидата Василия Вирастюка.

К теме Мажоритарка – большой соблазн: что происходит с подсчетом голосов на Франковщине

На каких участках подсчет признали недействительным

Участок №261030 в селе Микуличин. Здесь на сто голосов ошиблись при подсчете голосов . Кроме того, комиссия обнаружила, что в выписке из реестра избирателей незаконно внесли 30 человек.

. Кроме того, комиссия обнаружила, что в выписке из реестра избирателей Участок №261027 в городе Яремче. Там комиссия признала недействительными результаты голосования из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших урнах.

на контрольных листах в больших урнах. Участок №260025 в селе Манява. При пересчете здесь "потеряли" 46 бюллетеней.

Участок №260028 в селе Монастырчанах. Здесь обнаружили расхождение в голосах. А на пересчет пакет с бюллетенями отсюда отправляли из-за микротрещинуи. Председатель УИК заявила, что некоторые бюллетени упакованы по-другому.

По данным движения ЧЕСНО, на всех этих четырех участках большинство голосов принадлежало Александру Шевченко, Василий Вирастюк шел вторым.

Подсчет голосов: данные из ЦИК