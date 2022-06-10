40 крылатых ракет размещены на подводных судах

Об этом сообщила руководитель пресс-центра группировки "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона, сообщает 24 канал.

Количество кораблей кафиров в Черном море уменьшилось, но угроза ракетных ударов сохраняется

40 крылатых ракет нацелены на Украину. Это две подводные лодки и 4 надводных носителя ракет. Кроме того, во время дежурства в море мы зафиксировали один большой десантный корабль, остальные держатся ближе к пунктам базирования в оккупированном Крыму, но также на гоготове.

– отметила Гуменюк.

Она отметила, что сейчас следует понимать, что эти корабли и подлодки снаряжены и "это все нацелено на Украину", поэтому мы должны быть готовы к усилению ракетных атак с российской стороны и соответственно нашей защиты.

На острове Змеиный кафиров не удается укрепиться

По острову Змеиный, по словам Гуменюк, там враг пытается укрепиться и сделать свой гарнизон, но "временно оккупированный остров их не воспринимает", погодные условия очень неблагоприятны для развертывания техники.

В то же время, россияне уже выставили противовоздушную оборону для своих кораблей. Поскольку опасаются, что будут поражены нашими береговыми комплексами и также они поставили там ЗРК (зенитные ракетные комплексы) и реактивные системы залпового огня,

– отметили в ОК "Юг".

Активность россиян у острова Змеиный имеет не только военную цель. Ведь наличие там военных кораблей и немалое количество мин у побережья Черного моря сделали невозможным работу украинских портов. Следовательно и морскую торговлю нашего государства, в том числе и доставку продовольствия. Кратко о ситуации в Черном море В оперативном командовании "Юг" подчеркивают, что российские кафиры держат свои суда на безопасной линии от берега и отрабатывают действия в условиях применения против них противокорабельных ракет и авиации. Военно-морские силы ВСУ отвергли флотилию врага от берегов нашей страны. Сейчас россияне в акватории Черного моря не подходят ближе чем на 100 километров. С начала войны Россия полностью контролировала северо-западную часть моря. Однако сейчас это превратилось в "серую зону", которую не контролирует ни одна из сторон.

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