40 крилатих ракет розміщені на підводних суднах
Про це повідомила керівниця пресцентру угруповання "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону, повідомляє 24 канал.
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40 крилатих ракет націлені на Україну. Це два підводних човни і 4 надводних носії ракет. Крім того, наразі під час чергування в морі ми зафіксували один великий десантний корабель, решта тримаються ближче до пунктів базування в окупованому Криму, але також на напоготові,
– зазначила Гуменюк.
Вона зауважила, що наразі варто розуміти, що ці кораблі та підводні човни споряджені і "це все націлено на Україну", тож ми маємо бути готовими до посилення ракетних атак з російської сторони і відповідно – нашого захисту.
На острові Зміїний окупанту не вдається укріпитися
Щодо острова Зміїний, за словами Гуменюк, там ворог намагається укріпитися і зробити свій гарнізон, але "тимчасово окупований острів їх не сприймає" – погодні умови дуже несприятливі для розгортання техніки.
Водночас росіяни уже виставили протиповітряну оборону для своїх кораблів. Оскільки остерігаються, що будуть уражені нашими береговими комплексами, також вони поставили там ЗРК (зенітно-ракетні комплекси) і реактивні системи залпового вогню,
– наголосили в ОК "Південь".
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