40 крилатих ракет розміщені на підводних суднах

Про це повідомила керівниця пресцентру угруповання "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону, повідомляє 24 канал.

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40 крилатих ракет націлені на Україну. Це два підводних човни і 4 надводних носії ракет. Крім того, наразі під час чергування в морі ми зафіксували один великий десантний корабель, решта тримаються ближче до пунктів базування в окупованому Криму, але також на напоготові,

– зазначила Гуменюк.

Вона зауважила, що наразі варто розуміти, що ці кораблі та підводні човни споряджені і "це все націлено на Україну", тож ми маємо бути готовими до посилення ракетних атак з російської сторони і відповідно – нашого захисту.

На острові Зміїний окупанту не вдається укріпитися

Щодо острова Зміїний, за словами Гуменюк, там ворог намагається укріпитися і зробити свій гарнізон, але "тимчасово окупований острів їх не сприймає" – погодні умови дуже несприятливі для розгортання техніки.

Водночас росіяни уже виставили протиповітряну оборону для своїх кораблів. Оскільки остерігаються, що будуть уражені нашими береговими комплексами, також вони поставили там ЗРК (зенітно-ракетні комплекси) і реактивні системи залпового вогню,

– наголосили в ОК "Південь".

Активність росіян біля острова Зміїний має не лише військову мету. Адже наявність там військових кораблів та чимала кількість мін поблизу узбережжя Чорного моря унеможливили роботу українських портів. А відтак і морську торгівлю нашої держави, в тому числі й доставку продовольства. Коротко про ситуацію у Чорному морі В оперативному командуванні "Південь" наголошують, що російські окупанти тримають свої судна на безпечній лінії від берега та відпрацьовують дії в умовах застосування проти них протикорабельних ракет та авіації. Військово-морські сили ЗСУ відкинули флотилію ворога від берегів нашої країни. Зараз росіяни в акваторії Чорного моря не підходять ближче, ніж на 100 кілометрів. З початку війни Росія повністю контролювала північно-західну частину моря. Однак наразі вона перетворилася на "сіру зону", яку не контролює жодна зі сторін.

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