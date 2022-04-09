По данным полиции, во время оккупации Бучи российские захватчики регулярно открывали огонь по гражданскому населению, в том числе обычным пешеходом. На телах погибших обнаружены шаровые ранения в голову и туловище.

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"Судебно-медицинские эксперты во время осмотра предварительно отметили обнаруженные на телах погибших шаровые ранения в голову и тело. Это говорит о том, что многие мирные люди погибли непосредственно от выстрела из автоматического оружия или снайперской винтовки", – отметил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Часть мирных жителей погибла при обстрелах города артиллерией. Среди убитых оккупантами мирных жителей мужчины и женщины от 40 до 60 лет.

Несмотря на риск и опасность, работники коммунальных служб собирали тела погибших и свозили на территорию одного из религиозных учреждений города.

Следователи и криминалисты Киевщины осмотрели тела погибших, зафиксировали военные преступления агрессора. Некоторые из тел уже идентифицированы.

В дальнейшем трупы будут направлены в морг для проведения соответствующих экспертиз и определения причин смерти.

Видео эксгумации тел из массового захоронения в Буче: