Выстрел получился очень удачным. Результат разгромный – 4:0 в пользу противотанкового ракетного комплекса "Стугна".

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Украинские военные уничтожили минометный расчет оккупантов

Четверо россиян пытались стрелять по позициям украинских военных из миномета в степях Донбасса. Ситуацию удалось быстро урегулировать с помощью "Стугны". Меткий выстрел – и минометного расчета уже нет.

Четкий выстрел и счет... 4:0 в пользу "Стугны"! Верьте в наших воинов! Верьте в победу! Слава Украине! – написали в оперативном командовании "Север".

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Россияне потеряли уже много войск

По состоянию на 99-й день с начала полномасштабного вторжения ряды российских оккупантов серьезно поредели. Подразделениям Вооруженных Сил Украины удалось уничтожить уже 30 850 вражеских военных. Расслабляться, конечно, не стоит. Впереди еще много работы. Это отлично понимают украинские защитники, которые продолжают отчаянно уничтожать противника.

За минувшие сутки, 1 июня, ВСУ ликвидировало еще 150 захватчиков. Больше всего потери россияне понесли на Бахмутском направлении. Именно так, кстати, продолжаются активные боевые действия – оккупанты штурмуют Камышеваху. Возле Нагорного и Белогоровки их попытки атаковать завершились неудачей. Россияне отошли на прежние позиции после значительных потерь.

Как уточняет Генеральный штаб ВСУ, данные о потерях российских оккупантов приблизительны. Ведь довольно сложно подсчитать конкретное количество уничтоженных захватчиков из-за серьезной интенсивности боевых действий.

Кроме того, у оккупантов уже значительно меньше техники, чем в начале полномасштабного вторжения. За это время Вооруженные Силы Украины уничтожили 1363 танка, 3354 боевые бронированные машины, 210 самолетов, 175 вертолетов, 521 беспилотник, 2325 вражеских автомобилей и автоцистерн, 661 артиллерийскую систему, 207 реактивных систем. Больше статистики вы можете просмотреть по ссылке.

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