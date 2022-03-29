Напомним, 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Враг встретил здесь яростное сопротивление. Об основных событиях за последние недели читайте по ссылке.

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Генштаб ВСУ о технике врага

Генштаб сообщил о том, что на территории России, являющейся государством-агрессором, враг взимает боевую и специальную технику, которую снимает с долгосрочного хранения. Более 40% этой техники находится в неисправном или нерабочем состоянии. Это происходит около российского города Богучар.

К теме! Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать украинский город Чернигов. Целями врага являются как военные, так и гражданские объекты.

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