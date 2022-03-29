Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. Ворог зустрів тут лютий опір. Про основні події за останні тижні читайте за посиланням.
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Генштаб ЗСУ про техніку ворога
Генштаб повідомив про те, що на території Росії, яка є державою-агресором, ворог стягує бойову та спеціальну техніку, яку знімає з довгострокового зберігання. Більше ніж 40% цієї техніки знаходиться у несправному чи неробочому стані. Це відбувається біля російського міста Богучар.
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