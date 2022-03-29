За даними Генштабу, ситуація на Сіверському напрямку особливо не змінилася.

До теми Уже не такі сміливі: у міноборони Росії офіційно заявили, що відходять від Києва і Чернігова

Російські окупанти досі блокують Чернігів. Мирні мешканці особливо страждають, адже ворог також обстрілює цивільні об’єкти.

На Сіверському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін. Противник продовжує блокувати Чернігів, завдавати вогневого ураження по цивільних та військових об’єктах.

Нагадаємо, нещодавно окупанти заявили, що відводять підрозділи з Київської та Чернігівської областей. Утім, за даними радника глави МВС Вадима Денисенка, слова росіян – це просто слова. Наразі на цих напрямках тривають інтенсивні бої.

До теми – Мер Чернігова Атрошенко не боїться вибухів: дивіться відео