Они опубликовали соответствующие кадры в своем телеграмм-канале.
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Россияне до сих пор не вывезли металлолом с оккупированного аэродрома
Агент "Атеш" установил, что вооруженные силы России так и не начали вывоз металлолома С-400, которые были повреждены ударом украинских Сил обороны 16 апреля.
Остатки оборудования остаются на территории аэродрома, что свидетельствует о возможных проблемах с логистикой и управления ресурсами противника,
– говорится в сообщении.
Российская техника превратилась в металлолом / Фото "Атеш"
Что говорит британская разведка
- Ночью 15 мая на военном аэродроме Бельбек в Севастополе была поражена техника оккупантов. В субботу, 18 мая, британская разведка проанализировала этот удар.
- В отчете Министерства обороны Великобритании сообщается, что атака на аэродром Бельбек в Крыму, осуществлена в ночь на 15 мая, стала четвертым случаем за последний месяц, когда российская ПВО в Крыму понесла потери.
- Тогда были поражены элементы российской ракетной батареи С-400 "Триумф", в частности радар 92N6 и пусковые установки. Кроме того, во время атаки уничтожено по крайней мере два российских самолета МиГ-31.