40 тысяч масок украли из космического центра во Франции

Со склада космического центра "Куру" во французской Гвиане неизвестные украли 40 тысяч защитных масок.

Маски были выделены Региональному агентству здравоохранения Гвианы для использования в различных медицинских учреждениях. Сообщило издание Guyaweb, ссылаясь на слова главы Национального центра космических исследований Франции Жан-Ив Ле Галля.

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Он отметил, что шокирован поведением грабителей.

Полиция уже начала расследование по делу похищения 40 тысяч масок.

Справка. Во Франции по состоянию на 25 марта коронавирусом заболели как минимум 22 300 человек, 1 100 – умерли.