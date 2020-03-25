40 тисяч масок вкрали з космічного центру у Франції

Зі складу космічного центру "Куру" у французькій Гвіані невідомі вкрали 40 тисяч захисних масок.

Маски були виділені Регіональному агентству охорони здоров'я Гвіани для використання у різних медичних установах. Повідомило видання Guyaweb, посилаючись на слова глави Національного центру космічних досліджень Франції Жан-Ів Ле Галля.

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Він наголосив, що шокований поведінкою грабіжників.

Поліція вже почала розслідування по справі викрадення 40 тисяч масок.

Довідка. У Франції станом на 25 березня коронавірусом захворіли щонайменше 22 300 осіб, 1100 – померли.