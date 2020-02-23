40 тысяч пчел заполонили американский город: спасатели устроили спецоперацию

Примерно 40 тысяч насекомых наделали беды в Пасадене в Калифорнии. Они жили в карнизе колледжа и вылетели на волю, заполонив собой всю улицу. Чтобы не подвергать людей опасности, спасатели устроили настоящую спецоперацию.

Лишь за несколько часов пожарные и правоохранители успокоили рой, написали в твиттере спасательной части.

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Спасатели окуривали пчел дымом, а когда это не помогло, пришлось использовать пожарную пену. Большинство пчел погибли.

Во время спецоперации от укусов пострадали пять человек. Это – пожарные, правоохранители и один прохожий. Пока не известно, что спровоцировало насекомых.

Справка. Укусы насекомых могут вызвать тяжелые аллергические реакции. Местная аллергическая реакция может переходить в отек Квинке, а та, в свою очередь, в анафилактический шок.

.@PasadenaFD firefighter Matthew Busko was one of five people sent to the hospital after getting stung by a swarm of up to 40,000 bees. The reason he didn’t seek protection inside his rig... coming up on @CBSLA 6pm. #CBSLA pic.twitter.com/zP5Ut0jdf5 — Rachel Kim (@CBSLARachel) February 22, 2020

Город Пасадена на карте:

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