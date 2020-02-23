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      40 тысяч пчел заполонили американский город: спасатели устроили спецоперацию

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      Неподалеку Калифорнии спасатели устроили спецоперацию / Твиттер спасательной части

      Примерно 40 тысяч насекомых наделали беды в Пасадене в Калифорнии. Они жили в карнизе колледжа и вылетели на волю, заполонив собой всю улицу. Чтобы не подвергать людей опасности, спасатели устроили настоящую спецоперацию.

      Лишь за несколько часов пожарные и правоохранители успокоили рой, написали в твиттере спасательной части.

      Важно! 8 видов укусов насекомых, которые вы должны знать: детальные фото

      Спасатели окуривали пчел дымом, а когда это не помогло, пришлось использовать пожарную пену. Большинство пчел погибли.

      Во время спецоперации от укусов пострадали пять человек. Это – пожарные, правоохранители и один прохожий. Пока не известно, что спровоцировало насекомых.

      Справка. Укусы насекомых могут вызвать тяжелые аллергические реакции. Местная аллергическая реакция может переходить в отек Квинке, а та, в свою очередь, в анафилактический шок.

      Город Пасадена на карте:

      Смотрите видео: 40 тысяч пчел заполонили американский город

      О том, что делать при укусе насекомых – читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Полиция Мир животных Новости США
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