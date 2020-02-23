40 тысяч пчел заполонили американский город: спасатели устроили спецоперацию
Примерно 40 тысяч насекомых наделали беды в Пасадене в Калифорнии. Они жили в карнизе колледжа и вылетели на волю, заполонив собой всю улицу. Чтобы не подвергать людей опасности, спасатели устроили настоящую спецоперацию.
Лишь за несколько часов пожарные и правоохранители успокоили рой, написали в твиттере спасательной части.
Важно! 8 видов укусов насекомых, которые вы должны знать: детальные фото
Спасатели окуривали пчел дымом, а когда это не помогло, пришлось использовать пожарную пену. Большинство пчел погибли.
Во время спецоперации от укусов пострадали пять человек. Это – пожарные, правоохранители и один прохожий. Пока не известно, что спровоцировало насекомых.
Справка. Укусы насекомых могут вызвать тяжелые аллергические реакции. Местная аллергическая реакция может переходить в отек Квинке, а та, в свою очередь, в анафилактический шок.
Город Пасадена на карте:
Смотрите видео: 40 тысяч пчел заполонили американский город
О том, что делать при укусе насекомых – читайте в материале 24 канала.