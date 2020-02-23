40 тисяч бджіл заполонили американське місто: рятувальники влаштували спецоперацію
Приблизно 40 тисяч комах наробили лиха у Пасадені в Каліфорнії. Вони жили у карнизі коледжу і вилетіли на волю, заполонивши собою всю вулицю. Аби не наражати людей на небезпеку, рятувальники влаштували справжню спецоперацію.
Лише за кілька годин пожежники та правоохоронці заспокоїли рій, написали у твіттері рятувальної частини.
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Рятувальники окутували бджіл димом, а коли це не допомогло, довелося використати пожежну піну. Більшість бджіл загинули.
Під час спецоперації від укусів постраждали п'ятеро людей. Це – пожежники, правоохоронці й один перехожий. Наразі не відомо, що спровокувало комах.
Довідка. Укуси комах можуть викликати важкі алергічні реакції. Місцева алергічна реакція може переходити у набряк Квінке, а та, у свою чергу, в анафілактичний шок.
Місто Пасадена на карті:
Дивіться відео: 40 тисяч бджіл заполонили американське місто
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