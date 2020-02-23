40 тисяч бджіл заполонили американське місто: рятувальники влаштували спецоперацію

Приблизно 40 тисяч комах наробили лиха у Пасадені в Каліфорнії. Вони жили у карнизі коледжу і вилетіли на волю, заполонивши собою всю вулицю. Аби не наражати людей на небезпеку, рятувальники влаштували справжню спецоперацію.

Лише за кілька годин пожежники та правоохоронці заспокоїли рій, написали у твіттері рятувальної частини.

Важливо! 8 видів укусів комах, які ви повинні знати: детальні фото

Рятувальники окутували бджіл димом, а коли це не допомогло, довелося використати пожежну піну. Більшість бджіл загинули.

Під час спецоперації від укусів постраждали п'ятеро людей. Це – пожежники, правоохоронці й один перехожий. Наразі не відомо, що спровокувало комах.

Довідка. Укуси комах можуть викликати важкі алергічні реакції. Місцева алергічна реакція може переходити у набряк Квінке, а та, у свою чергу, в анафілактичний шок.

.@PasadenaFD firefighter Matthew Busko was one of five people sent to the hospital after getting stung by a swarm of up to 40,000 bees. The reason he didn’t seek protection inside his rig... coming up on @CBSLA 6pm. #CBSLA pic.twitter.com/zP5Ut0jdf5 — Rachel Kim (@CBSLARachel) February 22, 2020

Місто Пасадена на карті:

Дивіться відео: 40 тисяч бджіл заполонили американське місто

Про те, що робити при укусі комах – читайте у матеріалі 24 каналу.