13:29
23 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      40 тисяч бджіл заполонили американське місто: рятувальники влаштували спецоперацію

      -
      Неподалік Каліфорнії рятувальники влаштували спецоперацію / Твіттер рятувальної частини

      Приблизно 40 тисяч комах наробили лиха у Пасадені в Каліфорнії. Вони жили у карнизі коледжу і вилетіли на волю, заполонивши собою всю вулицю. Аби не наражати людей на небезпеку, рятувальники влаштували справжню спецоперацію.

      Лише за кілька годин пожежники та правоохоронці заспокоїли рій, написали у твіттері рятувальної частини.

      Важливо! 8 видів укусів комах, які ви повинні знати: детальні фото

      Рятувальники окутували бджіл димом, а коли це не допомогло, довелося використати пожежну піну. Більшість бджіл загинули.

      Під час спецоперації від укусів постраждали п'ятеро людей. Це – пожежники, правоохоронці й один перехожий. Наразі не відомо, що спровокувало комах.

      Довідка. Укуси комах можуть викликати важкі алергічні реакції. Місцева алергічна реакція може переходити у набряк Квінке, а та, у свою чергу, в анафілактичний шок. 

      Місто Пасадена на карті:

      Дивіться відео: 40 тисяч бджіл заполонили американське місто

      Про те, що робити при укусі комах – читайте у матеріалі 24 каналу. 

      На Україну насуваються два циклони: де чекати негоду
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Поліція Світ тварин Новини США
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Де поїсти в Парижі: 5 найкращих закладів від Євгена Клопотенка
      Євген Клопотенко
      сьогодні , 09:23 Є ідея: історії українців, які знайшли гроші для бізнесу
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 08:40 Як мотивувати себе до дій?
      Ярослава Гресь
      сьогодні , 08:02 Українці в Польщі: скільки заробляють, витрачають та де шукають роботу
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 07:45 Ф'юрі технічним нокаутом переміг Уайлдера і став новим чемпіоном WBC: відео бою
      Михайло Гема
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук