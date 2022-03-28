Все лица, которые совершили военные преступления против мирного населения, человечности и осуществляют геноцид украинцев, уже являются потенциальными для ареста лицами, в отношении которых уже открыто расследование.

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В Министерстве юстиций Украины рассказали, что уже 42 страны поддерживают расследование МУС,

Те, кого признают виновными, получат должное наказание.

Мне сложно представить цивилизованную европейскую страну, которая не задержала бы и не передала МУС какого-то военного преступника, например, политического или военного руководителя из России. Такой приговор будет означать, что дипломатический паспорт, скорее всего, россиянам не поможет, они будут заключены на территории любой европейской или другой страны, признающей юрисдикцию МУС, переданы в Гаагу и получат заключение,

– рассказал Денис Малюська.

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