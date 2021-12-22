Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в сети сообщил очередные результаты реализации программы по выплате денег за прививки от коронавируса.

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Результаты проекта "еПоддержка"

Уже более 4,5 миллиона человек подались на поддержку через "Дия", чтобы получить 1 000 гривен,

– отметил Федоров.

Он подчеркнул, что Украина первой в мире реализует похожий проект. Министр также назвал предварительные его результаты:

5,5 миллиона гривен людей оформили специальные карточки в банках;

2,3 миллиона украинцам банки уже начислили деньги;

206 миллионов гривен люди уже потратили.

На активно тратили деньги

Лидеры не меняются – больше всего украинцев покупают книги и билеты в кино. "На прошлой неделе сайты многих издательств и кинотеатров существенно подвисли от количества пользователей", – уточнил Федоров.

Он добавил, что третью строчку занимают билеты на поезда, дальше идут театры, концерты и спорт.

Алгоритм, как податься на поддержку

Также глава Минцифры напомнил перечень действий, которые следует предпринять, чтобы получить 1 000 гривен за вакцинацию.

Вы должны быть гражданином Украины в возрасте от 18 лет.

Оформите специальную карту "еПоддержка" в одном из банков-партнеров – онлайн или офлайн.

Загрузите "Дия" и авторизуйтесь или обновите его до последней версии PlayMarket или AppStore.

Убедитесь, что у вас есть зеленый сертификат COVID в действии.

Зайдите в раздел "Услуги" и выберите "Поддержка".

Выберите для выплаты карту "еПоддержка" и ждите выплаты.

Справка. Чтобы получить выплату в 2021 году в рамках первого этапа, следует подать заявку в "Дия" до 29 декабря.

К теме – как получить деньги за вакцинацию: смотрите видео

Отрывок из сообщения Михаила Федорова:

Уже более 4,5 млн человек подались на поддержку через Дию, чтобы получить 1000 грн!

В мире впервые технически кто-то реализует такую услугу. Немного результатов:

5,5 млн человек оформили специальные карточки в банках.

2,3 млн украинцам банки уже начислили деньги.

206 млн грн люди уже потратили.

А что же покупали?

Однозначно лидеры не меняются – книги и кино. На прошлой неделе сайты многих издательств и кинотеатров существенно подвисли от количества пользователей. На третьем месте – билеты на поезда. Дальше – театры, концерты и спорт.