Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в сети сообщил очередные результаты реализации программы по выплате денег за прививки от коронавируса.
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Результаты проекта "еПоддержка"
Уже более 4,5 миллиона человек подались на поддержку через "Дия", чтобы получить 1 000 гривен,
– отметил Федоров.
Он подчеркнул, что Украина первой в мире реализует похожий проект. Министр также назвал предварительные его результаты:
- 5,5 миллиона гривен людей оформили специальные карточки в банках;
- 2,3 миллиона украинцам банки уже начислили деньги;
- 206 миллионов гривен люди уже потратили.
На активно тратили деньги
Лидеры не меняются – больше всего украинцев покупают книги и билеты в кино. "На прошлой неделе сайты многих издательств и кинотеатров существенно подвисли от количества пользователей", – уточнил Федоров.
Он добавил, что третью строчку занимают билеты на поезда, дальше идут театры, концерты и спорт.
Алгоритм, как податься на поддержку
Также глава Минцифры напомнил перечень действий, которые следует предпринять, чтобы получить 1 000 гривен за вакцинацию.
- Вы должны быть гражданином Украины в возрасте от 18 лет.
- Оформите специальную карту "еПоддержка" в одном из банков-партнеров – онлайн или офлайн.
- Загрузите "Дия" и авторизуйтесь или обновите его до последней версии PlayMarket или AppStore.
- Убедитесь, что у вас есть зеленый сертификат COVID в действии.
- Зайдите в раздел "Услуги" и выберите "Поддержка".
- Выберите для выплаты карту "еПоддержка" и ждите выплаты.
К теме – как получить деньги за вакцинацию: смотрите видео
Отрывок из сообщения Михаила Федорова:
Уже более 4,5 млн человек подались на поддержку через Дию, чтобы получить 1000 грн!
В мире впервые технически кто-то реализует такую услугу. Немного результатов:
5,5 млн человек оформили специальные карточки в банках.
2,3 млн украинцам банки уже начислили деньги.
206 млн грн люди уже потратили.
А что же покупали?
Однозначно лидеры не меняются – книги и кино. На прошлой неделе сайты многих издательств и кинотеатров существенно подвисли от количества пользователей. На третьем месте – билеты на поезда. Дальше – театры, концерты и спорт.