Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у мережі повідомив чергові результати реалізації програми з виплати грошей за щеплення від коронавірусу.

Читайте також Чи вплине "ковідна тисяча" на субсидію: відповідь Мінсоцполітики

Результати проєкту "єПідтримка"

Вже понад 4,5 мільйона людей подалися на підтримку через Дію, щоб отримати 1 000 гривень,

– зазначив Федоров.

Він наголосив, що Україна першою у світі реалізовує схожий проєкт. Міністр також назвав попередні його результати:

5,5 мільйона гривень людей оформили спеціальні картки у банках;

2,3 мільйона українцям банки вже нарахували гроші;

206 мільйонів гривень люди вже витратили.

На що найактивніше витрачали гроші

Лідери не змінюються – найбільше українців купують книги та квитки у кіно. "Минулого тижня сайти багатьох видавництв та кінотеатрів суттєво підвисали від кількості користувачів", – уточнив Федоров.

Він додав, що третю сходинку посідають квитки на потяги, далі йдуть театри, концерти та спорт.

Алгоритм, як податися на підтримку

Також глава Мінцифри нагадав перелік дій, які слід зробити, аби отримати 1 000 гривень за вакцинацію.

Ви повинні бути громадянином України віком від 18 років.

Оформіть спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів – онлайн або офлайн.

Завантажте Дію та авторизуйтесь або оновіть його до останньої версії PlayMarket або AppStore.

Переконайтеся, що у вас є зелений COVID-сертифікат у Дії.

Зайдіть до розділу "Послуги" та виберіть "Підтримка".

Виберіть для виплати картку "єПідтримка" та чекайте на виплату.

Довідка. Аби отримати виплату у 2021 році у межах першого етапу, слід подати заявку у Дії до 29 грудня.

До теми – як отримати гроші за вакцинацію: дивіться відео

Уривок з допису Михайла Федорова:

Вже понад 4,5 млн людей подалися на підтримку через Дію, щоб отримати 1000 грн!

У світі вперше технічно хтось реалізує таку послугу. Небагато результатів:

5,5 млн людей оформили спеціальні картки у банках.

2,3 млн українцям банки вже нарахували гроші.

206 млн грн люди вже витратили.

А що ж купували?

Однозначно лідери не змінюються – книги та кіно. Минулого тижня сайти багатьох видавництв та кінотеатрів суттєво підвисали від кількості користувачів. На третьому місці – квитки на потяги. Далі – театри, концерти та спорт.