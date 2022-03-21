По данным международной компании Global Firepower, анализирующей военные силы разных стран мира, оборонный бюджет Беларуси составляет 713 миллионов долларов.
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Вполне вероятно, что большая его часть оседает в карманах коррумпированных чиновников и самого диктатора Лукашенко. Это, правда, в данных Global Firepower не указано.
Сколько живой силы и военной техники у Беларуси
Поскольку вероятность нападения Беларуси на Украину остается высокой, нужно понимать военные мощи путинских соратников. Отметим, что сами белорусы не хотят воевать против украинцев, но у их диктатора могут быть другие планы.
Количество военных
В регулярной армии Беларуси служит 45 тысяч человек (48 место в мире). Еще 290 тысяч человек – в военном резерве (13 строчка в рейтинге).
В Вооруженные силы Беларуси входят Сухопутные войска, Военно-воздушные силы и силы противовоздушной обороны. Есть также Силы особых операций (ССО), спецвойска (службы) и органы тыла.
Количество военной техники
По данным Global Firepower, Беларусь имеет вооружение:
- 601 танк;
- 1510 бронетранспортеров;
- 482 самоходных орудия;
- 228 установок буксируемой артиллерии;
- 238 ракетных установок.
Белорусская авиация насчитывает 201 единицу, в том числе:
- 38 истребителей/перехватчиков;
- 62 вертолета;
- 21 ударный вертолет;
- 4 транспортных самолета;
- 30 тренировочных воздушных судов.
Добавим, что Украина находится на 22 месте в рейтинге мощнейших армий мира. Первую и вторую позицию занимают США и Россия соответственно.
Места Беларуси и Украины в рейтинге Global Firepower / Скриншот
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