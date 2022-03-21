За даними міжнародної компанії Global Firepower, яка аналізує військові сили різних країн світу, оборонний бюджет Білорусі становить 713 мільйонів доларів.

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Цілком імовірно, що чимала його частина осідає в кишенях корумпованих чиновників та самого диктатора Лукашенка. Це, щоправда, у даних Global Firepower не вказано.

Скільки живої сили та військової техніки має Білорусь

Оскільки імовірність нападу Білорусі на Україну залишається високою, потрібно розуміти військові потуги путінських соратників. Зазначимо, що самі білоруси не хочуть воювати проти українців, але у їхнього диктатора можуть бути інші плани.

Кількість військових

У регулярній армії Білорусі служить 45 тисяч осіб (48 місце у світі). Ще 290 тисяч осіб – у військовому резерві (13 сходинка в рейтингу).

Зверніть увагу! Білоруська армія ніколи не брала участь у бойових діях.

До Збройних сил Білорусі входять Сухопутні війська, Військово-повітряні сили та сили протиповітряної оборони. Існують також Сили спеціальних операцій (ССО), спецвійська (служби) та органи тилу.

Кількість військової техніки

За даними Global Firepower, Білорусь має на озброєнні:

601 танк;

1510 бронетранспортерів;

482 самохідні гармати;

228 установок буксируваної артилерії;

238 ракетних установок.

Білоруська авіація налічує 201 одиницю, зокрема:

38 винищувачів / перехоплювачів;

62 вертольоти;

21 ударний вертоліт;

4 транспортні літаки;

30 тренувальних повітряних суден.

Додамо, що Україна перебуває на 22 місці в рейтингу найпотужніших армій світу. Першу та другу позицію посідають США та Росія відповідно.

Місця Білорусі та України в рейтингу Global Firepower / Скриншот

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