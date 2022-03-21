Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

До теми Білоруси вже наносять маркування на свою техніку, – мер Житомира

За його словами, Олександр Лукашенко дуже залежить від Володимира Путіна, адже останній навіть може усунути його від влади, використовуючи російські війська на території Білорусі.

Все ж, під вимогою репресій та наказу вірогідність того, бо білоруська армія перетне наш кордон, на сьогодні дуже висока. Бій покаже, на що здатні білоруські військові. Будемо сподіватися, що особливої проблеми вони не доставлять,

– заявив Жданов.

На думку військового експерта, оперативних резервів у Росії не залишилося. Вони намагаються “нашкребти” те, що залишилося, зокрема тихоокеанський флот та базу у Вірменії.

“На сьогодні найбільший резерв, який може використати російська армія – це білоруські війська, якщо Білорусь наважиться вступити в цю війну”, – додав Жданов.

До слова, білоруська армія може почати військове вторгнення в Україну. Олег Жданов вважає, що білоруським військовим можуть поставити два головні завдання – “відсікти” Європу у напрямку до Києва та підсилити угруповання військ, щоб піти на столицю.

Важливо: Це буде жорстко, – білоруський доброволець про зіткнення із земляками в Україні: