Стороны Конвенции подписали открытое письмо из-за агрессии России и нарушения международного гуманитарного права в Украине. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Внимание Украинцы не считают себя "одним народом" с россиянами и не верят в восстановление дружбы

Украина неоднократно обращалась к ЮНЕСКО с просьбой исключить из организации Россию, которая ведет полномасштабную войну на территории нашего государства. В том числе, разрушая культурное наследие, которое достигает своей историей в тысячелетия,

– написал Ткаченко.

Россия, которая наносит удары по украинским церквям, музеям, памятникам, театрам при любых обстоятельствах не имеет никакого морального права продолжать называться участником организации, цель которой заниматься культурой.

Ткаченко отметил, что надеется на правильные решения ЮНЕСКО, ведь страна, которая убивает мирных жителей и разрушает культуру другого государства, не может быть членом организации. При любых обстоятельствах.

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