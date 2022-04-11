Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов еще 16 марта заявлял, что ситуация в населенных пунктах Волчанск, Купянск, Липцы, Циркуны достаточно сложная. Как живет оккупированное село Циркуны – сайту 24 канала рассказала харьковчанка Диана Курило, родители которой остаются в оккупированном селе.

Важно За сутки Харьков обстреляли 66 раз: есть погибшие и раненые

Что происходит на Харьковщине

По словам Синегубова, с середины марта власти пытаются доставить гуманитарную помощь людям. Однако, по словам местных жителей, оккупанты блокируют любые попытки оказать людям в оккупированных пограничных поселках помощь.

В селах от Циркунов до Борисовки, расположенных под самой границей, как рассказывают родственники местных жителей, сейчас ситуация приближается к гуманитарной катастрофе. Они до сих пор, судя по сообщениям, находятся под обстрелами. Однако получить более подробную информацию оттуда крайне затруднительно – связи практически нет.

Село Циркуны регулярно оказываются под обстрелами / Фото Прессслужба ГСЧС

24 февраля мне в пять утра позвонила мама. Мы живем в Харькове на Салтовке, а она – в Циркунах с моим отчимом. Позвонила, сказала: "Началась война, дочка, началась война". Я спросила, собрали ли документы на всякий случай. Мы тогда еще не думали, что все будет столь масштабным. Через 10 минут я снова позвонила маме на телефон, связи с ней уже не было. Писала в мессенджеры, у нас там есть группа "Семья" – тоже никакого ответа. Они вышли с нами на связь на следующий день. Сказали, что нет света, воды, газа. Что они прячутся. Что там стреляют постоянно. Что уже оккупировано село,

– рассказала Диана.

Украинские воины защищают страну от оккупантов / Фото пресс-службы ВСУ

Обратите внимание Враг перемещает дополнительные подразделения в Изюм и продолжает частичную блокировку и обстрел Харькова

С тех пор нормальной связи с ними нет.

"Звонят очень редко. Ходят слухи, что россияне отслеживают телефоны и забирают – по телефону очень опасно рассказывать, что там, потому что все прослушивается", – отметила Диана.

Люди живут в погребе из-за постоянных обстрелов

С начала оккупации родители Дианы живут в погребе – село расположено у границы, возле Белгорода, и там постоянные обстрелы. У них уже нет окон, гараж с машиной россияне расстреляли. В деревне стоят изуродованные дома. Люди в Циркунах запуганы оккупантами.

Еда уже кончается. Магазины и аптеки не работают. Сами россияне ни гуманитарки, ни чего-либо местным не дают. Гуманитарную помощь от Украины завести не разрешают. Гуманитарки вообще нет – никого не пропускают, никто не помогает. Люди боятся выйти прямо на улицу, боятся издевательств или расстрела,

– объяснила девушка.

По ее словам, уже были случаи, когда волонтерские машины, пытавшиеся провезти продукты и лекарства к жителям села, расстреливали. Однако Диане неизвестно, пострадали ли при этом люди.

Эвакуация из села тоже заблокирована.

В Украине людей российские войска не выпускают. Кроме того, запугивают местных жителей информацией, что украинские военные на блокпостах встретят их огнем, поскольку якобы расстреливают всех, кто едет с оккупированной территории (такие же слухи для запугивания оккупанты использовали в Мариуполе и селах вокруг Макарова – 24 канала).

Эвакуироваться можно только в российском Белгороде.

Моя одноклассница уезжала две недели назад из Циркунов на Белгород. Они по дороге видели расстрелянные машины на главной улице села, там лежали трупы людей. Их машина при выезде была вся обмотана какими-то белыми тряпками, чтобы вообще пропустили. Потому что да, в Россию тоже пропускают не всех. Мужчин на блокпостах раздевают, осматривают, проверяют татуировки. Папу одноклассницы забрали на допрос и сутки допрашивали. Потом их все-таки пропустили, они уехали. Потом однажды перебрались в Европу и вернулись в Украину. Мои родители категорически против ехать в Россию. Я прекрасно понимаю их позицию, я бы тоже не уехала,

– подчеркнула Диана.

Она заметила, что в деревне россияне активно мародерят. "У соседа родителей забрали телефон, забрали машину. Не знаю, при каких обстоятельствах. Из домов выносят холодильники, ковры, диваны. Все украденное имущество грузят на какие-то огромные машины типа Газелей и вывозят", – рассказала Диана.

По теме Под Харьковом враг впервые использовал опасные мины замедленного действия

Я боюсь, чтобы не было как в Буче, если не хуже. Там люди сидят, прячутся, и ничего не могут поделать. Знаю, что там есть беременные. Есть мамы с маленькими детьми, которые используют какие-то тряпки вместо памперсов. Знаю, что там живут старики, которые давно не могут ходить – они едва встают с постели. Раньше к ним раз в несколько дней приезжали внуки, варили есть, ухаживали и возвращались обратно в Харьков. Теперь они просто лежат и умирают в своих кроватях. Они даже в погреб или подвал спуститься не могут,

– добавила девушка.

При этом она уточнила, что родители выдают ей информацию дозированно, пытаясь лишний раз не беспокоить – девушка сейчас на последнем месяце беременности.

Кроме того, как сообщает Харьковская областная военная администрация, 21 марта стало известно, что россияне похитили Цыркуновского сельского главу Николая Васильевича Сикаленко. Главу села забрали из собственного дома. По словам свидетелей, его увезли в направлении села Липцы.

Также интересно – Не хочет быть фаршем: оккупанты отказываются воевать и саботируют приказы: смотрите видео