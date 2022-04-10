Об этом сообщил глава Харьковской ОВ Олег Синегубов. По его словам, в результате обстрелов 9 пострадавших.

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Также обстрелы снова нанесли по городу Дергачи Харьковской области. К сожалению, 2 человека погибли, также есть и пострадавшие.

Российская армия продолжает "воевать" с гражданским населением, потому что на фронте побед нет,

– заявил Синегубов.

Он рассказал, что ночью на 10 апреля военные ВСУ уничтожили большую колонну вражеской техники и живую силу врага. Они направлялись в сторону Изюма.