Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Наши Вооруженные Силы продолжают наносить мощные удары противнику.

Заметьте После обстрела Краматорская украинская армия ударила по "жирным" целям России, – Арестович

Уничтоженная и живая сила оккупантов

Кроме техники, наши военные уничтожили и живую силу оккупантов. Вся эта колонна должна приехать в Изюм, но не доехала.

Сегодня ночью очередных успехов достигли наши военные ВСУ – уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы, которая направлялась в сторону Изюма,

– сообщил Синегубов.

Также глава ОВА заявил, что поселок Ольховцы в окрестностях Харькова полностью зачистили от оккупантов. Там обнаружили яму с трупами российских солдат.

Интересно – утреннее возведение Генштаба ВСУ: смотрите видео