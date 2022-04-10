Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Наші Збройні Сили продовжують завдавати потужних ударів противнику.

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Знищена і жива сила окупантів

Крім техніки, наші військові знищили і живу силу окупантів. Уся ця колона мала би приїхати до Ізюма, але не доїхала.

Сьогодні вночі чергові успіхи здобули наші військові ЗСУ – знищена велика колона ворожої техніки та живої сили, які прямували в сторону Ізюма,

– повідомив Синєгубов.

Також голова ОВА заявив, що селище Вільхівці на околицях Харкова повністю зачистили від окупантів. Там виявили яму з трупами російських солдатів.

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