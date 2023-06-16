Какая ситуация в дипломатии и поле боя – читайте в тексте 24 Канала.

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3:09 Оператор Patriot рассказал о моменте сбивания "Кинжала" над Киевом. Он отметил, что был поражен своим достижением и понял, что оно войдет в историю. Мы поняли, что Patriot сработал. В следующий раз, когда мы увидели на своих мониторах не одну, а шесть ракет "Кинжал", то поняли, что нужно браться за работу,

– рассказал 30-летний Вячеслав.

00:47 Воздушные силы вечером 15 июня предупредили, что на Юге зафиксировали движение "Шахедов". Их заметили в Одесской и Николаевской областях, работала противовоздушная оборона.