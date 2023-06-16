Какая ситуация в дипломатии и поле боя – читайте в тексте 24 Канала. Смотрите также Ночная атака России на Украину, судилище над пленными из "Азовстали": хронология 477 дня войны 3:09 Оператор Patriot рассказал о моменте сбивания "Кинжала" над Киевом. Он отметил, что был поражен своим достижением и понял, что оно войдет в историю. Мы поняли, что Patriot сработал. В следующий раз, когда мы увидели на своих мониторах не одну, а шесть ракет "Кинжал", то поняли, что нужно браться за работу, – рассказал 30-летний Вячеслав. 00:47 Воздушные силы вечером 15 июня предупредили, что на Юге зафиксировали движение "Шахедов". Их заметили в Одесской и Николаевской областях, работала противовоздушная оборона. 00:30 Глава Минобороны Украины заявил, что наше государство уже построило многоуровневую систему ПВО и сейчас ее развивает. Также в Украине начала развиваться морская коалиция. Кроме того, на "Рамштайне" партнеры Украины обязались и предоставить нашим защитникам новые системы и ракеты. По словам Алексея Резникова, в июне – июле Украина может получить первые "Hawk" и ракеты к ним. Также по два корабля передали Великобритания и Нидерланды, а Турция строит корвет для Украины.