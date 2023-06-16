Яка ситуація в дипломатії та на полі бою – читайте у тексті 24 Каналу.

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3:09 Оператор Patriot розповів про момент збиття "Кинджалу" над Києвом. Він зазначив, що був вражений своїм досягненням та зрозумів, що воно увійде в історію. Ми зрозуміли, що Patriot спрацював. Наступного разу, коли ми побачили на своїх моніторах не одну, а шість ракет "Кинджал", то зрозуміли, що треба братися за роботу,

– розповів 30-річний Вячеслав.

00:47 Повітряні сили увечері 15 червня попередили, що на Півдні зафіксували рух "Шахедів". Їх помітили в Одеській та Миколаївській областях, працювала протиповітряна оборона.