Про нові воєнні злочини Росії, боротьбу українців на фронті, в тилу та міжнародній арені, головні події 15 червня розповідає 24 Канал. Дивіться також Ніхто не працює на цвинтарі: чому у Криму через окупантів стався ритуальний колапс 05:52Сергій Братчук повідомив, що, за попередніми даними, Одещину атакували 13 "Шахедів". Усі знищені Силами ППО. 04:55 Почалися відбої тривоги. 04:30 Повторні вибухи в Одесі. 04:23 Знову вибухи в Одесі. 04:00 У кількох областях працюють сили ППО. У Криворізькій РВА повідомили про вибухи. 03:55 В Одесі пролунали вибухи. 03:45 В ОК "Південь" повідомили, що ворог атакує Південь України безпілотниками. Також є загроза ракетного удару. 03:25 Тривогу оголосили в Києві, Київській області та інших центральних областях. 03:00 В східних, південних та північних областях оголосили повітряну тривогу. 01:12 Російські пропагандисти повідомляють про вибухи в окупованому Луганську. 01:08 Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.Відповідну заяву зробили за підсумками пленарного засідання у Страсбурзі 14 червня. 00:53 Російські телеграм-канали повідомляють про вибухи у Краснодарі.