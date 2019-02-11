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      48 нардепов обратились в Конституционный суд относительно коррупционера Гречковского

      83 Читати новину українською
      Павел Гречковский
      Павел Гречковский / ukranews.com

      48 депутатов Верховной Рады подписали представление в Конституционный суд по поводу процедуры избрания нового состава Высшего совета правосудия.

      Народные избранники просят Суд растолковать положения статьи 131, которая делает невозможным избрание одного и того же лица в состав ОРУ два срока подряд. Об этом с трибуны Верховной Рады сообщил нардеп Максим Курячий.

      "Просим предоставить официальное толкование положений части пятой статьи 131 Конституции Украины в контексте такого вопроса: может ли лицо, которое было членом Высшего совета юстиции и получило статус члена Высшего совета правосудия, повторно быть избранным на должность члена Высшего совета правосудия?", – говорится в документе.

      Максим Курячий сообщил, что 15-16 февраля в закрытом горнолыжном комплексе на Львовщине состоится съезд адвокатов Украины, который будет избирать своих представителей в Высший совет правосудия. Среди кандидатов, по информации Курячего, есть Павел Гречковский, который уже был один срок членом ВСП-структуры, которая ранее называлась Высший совет юстиции.

      "Печально известный адвокат Павел Гречковский пытается путем нарушения Конституции Украины снова попасть в Высший совет правосудия. Он уже проработал там один срок. Ему, очевидно, понравилось. Ради того, чтобы снова попасть в состав Совета правосудия, он пробует манипулировать юридическими тонкостями, а именно – переименованием этого органа. Это прямой вызов украинскому правосудию со стороны Гречковского", – заявил с трибуны Верховной Рады Максим Курячий.

      Он напомнил народным избранникам о ряде уголовных производств, возбужденных против Павла Гречковского правоохранительными органами. Так, члена ВРП объективно подозревают в получении взятки в размере полумиллиона долларов США за "решение" в суде по коммерческим вопросам частной фирмы, а также в приватизации недвижимого имущества в центре Киева коррупционным путем, в результате чего государственный и местный бюджеты потеряли почти 4 миллиона долларов США.

      "Павел Гречковский подозревается Генпрокуратурой в получении огромной взятки. Вся страна наблюдала за этими событиями. Мотив Гречковского сегодня заключается не в том, чтобы действительно восстановить систему, а в том, чтобы максимально избежать наказания и продолжить работу в привычном ему стиле, который совсем не предполагает прозрачности и искоренения коррупционных рисков. Вторая попытка избрания такого человека уничтожит доверие к будущему составу Высшего совета правосудия. Это будет огромным скандалом и позором", – выразил уверенность Максим Курячий.

      Нардеп призвал представителей украинских СМИ уделить максимум внимания процессу избрания нового состава ВРУ, а украинских адвокатов – не пятнать собственную репутацию поддержкой на съезде сомнительной кандидатуры Павла Гречковского.

       

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      Теги: Новости политики Коррупция Конституционный суд
      Источник: 24 Канал
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