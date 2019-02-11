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      48 нардепів звернулися до Конституційного суду щодо корупціонера Гречківського

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      Павло Гречківський
      Павло Гречківський / ukranews.com

      48 депутатів Верховної Ради підписали подання до Конституційного суду з приводу процедури обрання нового складу Вищої ради правосуддя.

      Народні обранці просять Суд розтлумачити положення статті 131, яка унеможливлює обрання однієї й тієї ж особи до складу ВРП два терміни поспіль. Про це з трибуни Верховної Ради повідомив нардеп Максим Курячий.

      "Просимо надати офіційне тлумачення положень частини п’ятої статті 131 Конституції України в контексті такого запитання: чи може особа, яка була членом Вищої ради юстиції та набула статусу члена Вищої ради правосуддя, повторно бути обраною на посаду члена Вищої ради правосуддя?", – йдеться у документі.

      Максим Курячий повідомив, що 15–16 лютого у закритому гірськолижному комплексі на Львівщині відбудеться з’їзд адвокатів України, який обиратиме своїх представників до Вищої ради правосуддя. Серед кандидатів, за інформацією Курячого, є Павло Гречківський, який вже був один термін членом ВРП – структури, яка раніше мала назву Вища рада юстиції.

      "Сумнозвісний адвокат Павло Гречківський намагається шляхом порушення Конституції України знову потрапити до Вищої ради правосуддя. Він вже пропрацював там один термін. Йому, очевидно, сподобалося. Заради того, щоб знову потрапити до складу Ради правосуддя, він пробує маніпулювати юридичними тонкощами, а саме – перейменуванням цього органу. Це прямий виклик українському правосуддю з боку Гречківського", – заявив з трибуни Верховної Ради Максим Курячий.

      Він нагадав народним обранцям про низку кримінальних проваджень, порушених проти Павла Гречківського правоохоронними органами. Так, члена ВРП об’єктивно підозрюють в отриманні хабара розміром півмільйона доларів США за "вирішення" у суді комерційних питань приватної фірми, а також у приватизації нерухомого майна у центрі Києва корупційним шляхом, у результаті чого державний і місцевий бюджети втратили майже 4 мільйони доларів США.

      "Павло Гречківський підозрюється Генпрокуратурою в отриманні величезного хабара. Вся країна спостерігала за цими подіями. Мотив Гречківського сьогодні полягає не в тому, щоб дійсно відновити систему, а в тому, щоб максимально уникнути покарання та продовжити роботу в звичному йому стилі, який зовсім не передбачає прозорості та викорінення корупційних ризиків. Друга спроба обрання такої людини знищить довіру до майбутнього складу Вищої ради правосуддя. Це буде величезним скандалом та ганьбою", – висловив впевненість Максим Курячий.

      Нардеп закликав представників українських ЗМІ приділити максимум уваги процесу обрання нового складу ВРП, а українських адвокатів – не плямувати власну репутацію підтримкою на з’їзді сумнівної кандидатури Павла Гречківського.

       

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      Теги: Новини політики Корупція Конституційний суд
      Джерело: 24 Канал
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