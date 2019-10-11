4 налогоплательщика закроют производство в Украине из-за коррупции депутатов: инфографика

Вчера 4 крупнейших мировых табачных компании дали совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о влиянии законопроекта 1049 на бизнес и экономику.

Также JTI, British American Tobacco, Philip Morris International и Imperial Tobacco объявили о возможном закрытии производства в Украине.

Причина в коррупционных схемах депутатов

4 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект 1049. С точки зрения экспертов будущий закон 1049 – разумный и востребованный бизнесом. Закон вводит единый счет для выплат налогов и сборов, предусмотренных налоговым кодексом (кроме НДС, акциза и таможенных сборов).

Изначальная редакция закона была одобрена Радой еще в первом чтении. Зато перед вторым чтением началось интересное.

Депутаты А. Дубинский и А. Юрченко зарегистрировали поправку к закону. Поправка, в обход регламента, касалась темы, о которой в законопроекте не было ни слова. Суть поправки – зафиксировать гарантированную маржу для оптовиков и розничников, торгующих табачными изделиями, на уровне минимум 20% (от 7% для оптовиков и от 13% для ритейлеров). Что это значит на самом деле? Что после принятия закона в одну ночь сигареты подорожают на 7-15 грн. Эта разница пойдет не в бюджет в виде налогов, а полностью в карманы розничников. Оценочная прибыль розничных торговцев составит 15 млрд грн за год.

Кто и зачем это сделал?

Мы попробовали разобраться в схеме, кто на самом деле стоит за поправкой к закону, подрывающей базовые принципы рыночной экономики.

1. Откуда взялась поправка

Первоисточником поправки является Ассоциация "Специализированная торговля" – карманная организация Александра Сухомлина, экс-замминистра экономики в правительстве Азарова. Она не ведет регулярной деятельности и выныривает из небытия, только чтобы продвигать интересы Сухомлина. Последнего связывают с Львовской Табачной Фабрикой и компаниями "ВолыньТабак" и "Галычина Табак", а также с теневым рынком сигарет, объем которого оценивают в 5 млрд гривен. Главой ассоциации "Специализированная торговля" является Антон Сухомлин – сын Александра Сухомлина.

2. Замглавы комитета ВРУ, владелец сети Т-Киоск, поддерживает поправку

Ассоциация подает поправку к законопроекту 1049 с нарушением регламента в комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики. Изначальная редакция закона не касается регулирования табачной и алкогольной индустрии. Следовательно, поправка не может касаться темы, не относящейся к закону. Также принятие поправки требовало бы, как минимум, публичных слушаний.

Комитет незамедлительно одобряет поправку. Наиболее активно ее поддерживает и проталкивает заместитель главы комитета – Андрей Холодов. Андрей Холодов, помимо выполнения обязанностей депутата, является владельцем крупной сети сигаретных киосков Т-Киоск. Также Холодова связывают с теневым рынком сигарет в Украине.

3. Подставные депутаты регистрируют заявку

Депутаты А. Юрченко и А. Дубинский регистрируют проект поправки в ВРУ. Ни Дубинский, ни Юрченко в разработке закона и поправки к нему участия напринимали. Сфера финансовой политики и налогов, а тем более налоговое регулирование рынка табачных изделий не является сферой компетенции ни одного из них. Александр Юрченко имеет образование техника-конструктора, а последипломное – юриста. На момент выборов не работал, был общественным активистом по борьбе с незаконной застройкой. Александр Дубинский по образованию – бухгалтер и инженер-электрик, а по роду деятельности – журналист и телеведущий. Как при этом Дубинский стал членом комитета по финансам, налоговой и таможенной политики – не понятно. В последнее время Дубинский предложением ввести налог на обмен валют.

Дубинский и Юрченко – это свежеизбранные депутаты нового созыва. До недавнего времени ни один из них не засветился в репутационных скандалах. Дубинский "прославился" предложением ввести налог на обмен валют. Очевидно, что и Дубинский, и Юрченко – это подставные лица, используемые в чужих интересах.

Кто заработает на схеме?

Андрей Холодов с Т-Киосками и другими розничниками заработают на наценке 15 млрд грн в год. Эти деньги будут получены с курильщиков за счет увеличения цены.



Местечковые производители, замешанные в подпольном сигаретном бизнесе под протекцией Сухомлина и Холодова, значительно увеличат свои доходы. По экспертным оценкам около 25% сигаретного рынка уйдет "в тень". В 2018 году объем теневого рынка табачных изделий оценивался на уровне 35 млрд грн в год.

Что произойдет, если закон 1049 примут вместе с поправкой 8?

1. Сигареты подорожают на 10-15 грн, но деньги пойдут мимо бюджета

Поправка к закону устанавливает минимальную гарантированную наценку дистрибьюторов и розничников на сигареты. Такой подход нарушает принципы рыночной экономики и честной конкуренции не практикуется в мире. Наценка в 7-15 грн не попадет в бюджет, поскольку это не налог, а полностью осядут в карманах оптовиков и ритейлеров.

2. Меньше курить не станут, просто перейдут на подделки

После подорожания курить в Украине не станут меньше. Вместо этого многие курильщики вынуждены будут отказаться от подорожавших легальных и качественных сигарет и перейти на дешевые подделки и контрабанду. Налоги с таких продуктов в бюджет, естественно, не попадут.

3. Закроются 4 фабрики и 4500 рабочих мест

Рост теневого рынка при поддержке Рады делает легальное производство нерентабельным и вынуждает производителей закрыть заводы. Табачные фабрики в Прилуках, Кременчуге, Харькове и Киеве – это больше 4 тысяч сотрудников без учета офисных сотрудников и работников смежных сфер (склады, логистика и т.д.). Если компании принудят закрыть производства, все эти люди потеряют работу. Особенно жаль, что это как раз та самая модель трудоустройства к которой в Украине пока только стремятся – с официальным оформлением, белой зарплатой, медицинской страховкой для сотрудников и их семей, оплачиваемыми отпусками и больничными.

Табачное производство – это узкая специализация. После закрытия заводов 4 крупнейших производителей искать работу бывшим рабочим фабрик будет просто негде.

4. Бюджет недополучит налоги

4 из 10 главных налогоплательщиков Украины – это международные табачные компании. В 2018-м году табачники в сумме заплатили 48 млрд гривен в госбюджет. В то же время локальные производители работать по белым схемам не стремятся. Для сравнения, в 2018 году Львовская табачная фабрика (фабрика в Винниках) при равных объемах продаж с Imperial Tobacco заплатила в 3,5 раза меньше налогов.

Что важно – большинство из этих табачных фабрик также производит продукцию на экспорт, что обеспечивает приток валютной выручки в Украину (около 400 млн долларов в год).

5. Международные инвесторы уйдут следом

Когда большие международные компании выражают намерение закрыть свои производства – это сигнал для инвесторов, что власть в стране не способна создать благоприятные и стабильные условия для бизнеса. И это снижает инвестиционную привлекательность Украины на международном рынке. Еще до принятия закона British American Tobacco (BAT) анонсировали сокращение инвестиций и перенос центрального офиса в Восточной Европе из Украины в Румынию. Как сообщили в киевском офисе ВАТ, такое решение обусловлено, среди прочего, непрогнозируемой фискальной и регуляторной политикой украинского правительства.