Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович рассказал о ситуации на фронте и о потерях оккупантов, сообщает 24 канал.

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Россия цинично обстреливает украинские территории, однако наши защитники осуществляют удачную оборонительную операцию. Однако наше военное руководство хорошо знает, что делает, заверил он.

Ориентировочные потери противника

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро 1 марта, среди оккупантов потери такие:

личный состав – 5 710 человек;

пленных – более 200 человек;

уничтожено или повреждено 29 самолетов и 29 вертолетов;

танков – почти 200;

еще 846 боевых бронированных машин;

77 артиллерийских систем;

средств ПВО – 7;

реактивных систем заплового огня – 24.

А также уничтожено 60 цистер с топливом и 3 беспилотника. Кроме этого, еще 2 военных катеров (это была попытка высадить диверсантов) и 305 единиц автомобильной техники.

"Продолжаем работать", – добавил Арестович.

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