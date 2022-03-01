Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповів про ситуацію на фронті та про втрати окупантів, повідомляє 24 канал.

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Росія цинічно обстрілює українські території, однак наші захисники здійснюють вдалу оборонну операцію. Однак наше військове керівництво добре знає, що робить, запевнив він.

Орієнтовні втрати противника

За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 1 березня, серед окупантів втрати такі:

особовий склад – 5 710 осіб;

полонених – понад 200 осіб;

знищено або пошкоджено 29 літаків та 29 вертольотів;

танків – майже 200;

ще 846 бойових броньованих машин;

77 артилерійських систем;

засобів ППО – 7;

реактивних систем заплового вогною – 24.

А також знищено 60 цистер з паливом та 3 безпілотники. Окрім цього, ще 2 військових катерів (це була спроба висадити диверсантів) та 305 одиниць автомобільної техніки.

"Продовжуємо праюцювати", – додав Арестович.

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