СМИ обнародовали скриншоты сообщений, которые лидеры антивакцинаторов цинично присылают своим последователям. Требования аргументируют тем, что движению нужны деньги.

Заметьте Вакцинацию препаратом Johnson&Johnson могут приостановить из-за тромбов

Сопротивление без дел – мертвое. Можно много говорить о борьбе, сопротивлении, поддержке. Но 5 евро помощи – лучше, чем тысячи слов,

– говорится в сообщении.

Антивакцинаторы запугивают своих последователей, что без денег протесты остановятся.

Скриншот сообщений от антивакцинаторов / "Сегодня"

Лидеры антивакцинаторов требуют денег / "Сегодня"

Количество вакцинированных в Украине растет

К счастью, количество вакцинированных в Украине растет. Все больше украинцев защищают себя от тяжелого течения коронавируса.

По состоянию на 15 декабря в Украине сделали более 27 миллионов прививок против COVID-19.

Какие вакцины выбирают украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 013 320;

Coronavac – 4 681 366;

AstraZeneca – 1 607 694;

Moderna – 1 431 346;

Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Примите во внимание! В Минздраве рассказали, что у 85% госпитализированных с коронавирусом не было ни одной прививки.

Самые распространенные мифы о вакцинации: смотрите видео