ЗМІ оприлюднили скриншоти повідомлень, які лідери антивакцинаторів цинічно надсилають своїм послідовникам. Вимагання аргументують тим, що руху потрібні гроші.

Зауважте Щеплення вакциною Johnson&Johnson можуть призупинити через тромби

Спротив без справ – мертвий. Можна багато говорити про боротьбу, спротив, підтримку. Але 5 євро допомоги – краще, аніж тисячі слів,

– мовиться у повідомленні.

Антивакцинатори залякують своїх послідовників, що без грошей протести зупиняться.



Скриншот повідомлень від антивакцинаторів / "Сегодня"



Лідери антивакцинаторів вимагають грошей / "Сегодня"

Кількість вакцинованих в Україні зростає

На щастя, кількість вакцинованих в Україні зростає. Все більше українців убезпечують себе від важкого перебігу коронавірусу.

Станом на 15 грудня в Україні зробили понад 27 мільйонів щеплень проти COVID-19.

Які вакцини обирають українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 013 320;

Coronavac – 4 681 366;

AstraZeneca – 1 60 7694;

Moderna – 1 43 1346;

Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Зауважте! У МОЗ розповіли, що 85% госпіталізованих з коронавірусом не мали жодного щеплення.

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