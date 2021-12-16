ЗМІ оприлюднили скриншоти повідомлень, які лідери антивакцинаторів цинічно надсилають своїм послідовникам. Вимагання аргументують тим, що руху потрібні гроші.

Зауважте Щеплення вакциною Johnson&Johnson можуть призупинити через тромби

Спротив без справ – мертвий. Можна багато говорити про боротьбу, спротив, підтримку. Але 5 євро допомоги – краще, аніж тисячі слів,
– мовиться у повідомленні.

Антивакцинатори залякують своїх послідовників, що без грошей протести зупиняться.

Лідери антивакцинаторів почали просити гроші за протести
Скриншот повідомлень від антивакцинаторів / "Сегодня"

Лідери антивакцинаторів почали просити гроші за протести
Лідери антивакцинаторів вимагають грошей / "Сегодня"

Кількість вакцинованих в Україні зростає

На щастя, кількість вакцинованих в Україні зростає. Все більше українців убезпечують себе від важкого перебігу коронавірусу.

Станом на 15 грудня в Україні зробили понад 27 мільйонів щеплень проти COVID-19.

Які вакцини обирають українці

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 013 320;
  • Coronavac – 4 681 366;
  • AstraZeneca – 1 60 7694;
  • Moderna – 1 43 1346;
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

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