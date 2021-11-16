Последствия запуска "Северного потока-2" для Украины
Запуск газопровода "Газпрома" в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита. Запуск "Северного потока-2" может привести к аналогичным последствиям. Тогда украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа.
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Из-за этого 5 украинских городов останутся без газа. В то же время оператор ГТС не уточнил, какие именно.
Нам будет недоступен виртуальный реверс, который в этом году обеспечил почти 90% импорта газа в Украину. Зато Европа вероятно потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа,
– говорится в сообщении.
Заметим, в этих хранилищах в 2020 году хранилось около 10 миллиардов кубометров газа европейских компаний.
Оператор будет вынужден изменить режим работы украинской ГТС с транзитного на обслуживание исключительно внутренних маршрутов. Из-за этого Украина примет участие в рассмотрении заявления на сертификацию Nord Stream 2. Ибо это "базовая потребность защиты энергетической безопасности нашего государства".
Последние новости о скандальном российском газопроводе
- 8 ноября в России заявили, что завершили строительство газопровода "Северный поток-2".
- Перед запуском труба должна получить соответствующие сертификаты в Европейском Союзе.
- 18 октября "Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации трубопровода. Компания будет настаивать на важности запретить запуск "Северного потока-2".
- Процедура должна завершиться к 8 января 2022 года, однако эксперты прогнозируют, что она может затянуться.