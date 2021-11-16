Наслідки запуску "Північного потоку-2" для України
Запуск газогону "Газпрому" в обхід України зменшував використання української ГТС для транзиту. Запуск "Північного потоку-2" може призвести до аналогічних наслідків. Тоді український маршрут остаточно втратить транзитні обсяги російського газу.
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Через це 5 українських міст залишаться без газу. Водночас оператор ГТС не уточнив, які саме.
Нам буде недоступний віртуальний реверс, який цього року забезпечив майже 90% імпорту газу до України. Натомість Європа ймовірно втратить можливість користуватись українськими сховищами газу,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, у цих сховищах у 2020 році зберігалось близько 10 мільярдів кубометрів газу європейських компаній.
Оператор буде вимушений змінити режим роботи української ГТС з транзитного на обслуговування виключно внутрішніх маршрутів. Через це Україна візьме участь у розгляді заяви на сертифікацію Nord Stream 2. Бо це – "базова потреба захисту енергетичної безпеки нашої держави".
Останні новини про скандальний російський газопровід
- 8 листопада у Росії заявили, що завершили будівництво газопроводу "Північний потік-2".
- Перед запуском труба має отримати відповідні сертифікати в Європейському Союзі.
- 18 жовтня "Нафтогаз" подав заявку на участь у сертифікації трубопроводу. Компанія наполягатиме на важливості заборонити запуск "Північного потоку-2".
- Процедура має завершитися до 8 січня 2022 року, однак експерти прогнозують, що вона може затягнутися.