Выдающийся авиаконструктор Игорь Сикорский покорил Европу и США своими изобретениями. 24 канал ко дню рождения Сикорского подготовил подборку его изобретений, которые изменили мир.

Человечество и сегодня использует разработки Игоря Сикорского для изготовления вертолетов, сообщает 24 канал.

Читайте также Гениальный украинский авиаконструктор, сделавший революцию в сфере авиации

Кто такой Сикорский

Игорь Сикорский родился в Киеве. Сикорский окончил Морской кадетский корпус в Петербурге и Киевский политехнический институт. Также он учился в Парижской технической школе.

А уже в 1910 году Игорь Сикорский начал создание своего первого аэроплана.

После 1918 года он эмигрировал в США, где он основал авиационную фирму. В 1925–1940 годах разработал серию чрезвычайно успешных самолетов, которые принесли США престиж и рекорды.

Самые известные изобретения Сикорского

Илья Муромец

Одно из известных изобретений Сикорского – гигантский четырехмоторный биплан под названием "Илья Муромец". В конце 1913 года он поступил на вооружение Императорского военно-воздушного флота, но впоследствии его стали использовать в гражданской авиации.

Технические характеристики:

Длина самолета – 19 метров;

Размах верхнего крыла – 31 метр;

Площадь крыльев – 200 квадратных метров;

Взлетная масса – 7 тысяч килограммов;

Продолжительность полета – 4,5 часа;

Скорость – 130 километров в час;

Экипаж – 6-8 человек;

Вооружение – 5-8 пулеметов и 500 килограммов бомб с электрическим сбрасывателем.



"Илья Муромец" / Фото: iev.aero

Звезда кино

В 1923 году он создал собственную компанию Sikorsky Aero Engineering Corporation. Первым американским самолетом Игоря Сикорского стал двухмоторный биплан S-29A. Самолет продали американскому предпринимателю, который совершал на нем чартерные рейсы.

А в 1928 году этот биплан приобрел миллионер Говард Хьюз для съемок фильма "Адские ангелы" о пилотах Первой мировой.

Двухмоторный биплан S-29A / Фото: iev.aero

Летающая лодка

В конце 20-х годов стали популярными гидросамолеты, или летающие лодки. Игорь Сикорский выпустил несколько таких машин и самым лучшим творением в этом классе стал четырехмоторный гидросамолет S-44. В экипаж входили 4 человека. Самолет перевозил 18 пассажиров.



Гидросамолет / Фото: iev.aero

Антигитлеровский винтокрылый воин

Самыми известными изобретениями Сикорского были вертолеты. Именно Игорь Сикорский и изобрел вертолет в 1939 году. На вертолете VS-300, который был экспериментальным и оборудован поплавками, 17 апреля 1941 года Сикорский впервые в истории сел на воду.

Впоследствии разведчик S-47 запустили в серийное производство. В процессе испытания машины было установлено 6 мировых рекордов.



Сикорский изобрел вертолет / Фото: iev.aero

Лебединая песня Сикорского

Перед тем, как уйти на покой, Игорь Сикорский выпустил лучший вертолет мира первого поколения – S-58. Он поднялся в воздух в 1954 году.

Параметры:

Диаметр главного винта – 17 метров;

Длина – 14,3 метра;

Максимальная скорость – 200 километров в час;

Экипаж – 2 человека.

Он был оснащен навигационной системой, автопилотом, системой автоматической стабилизации при зависании.



Лучший вертолет мира первого поколения / Фото: iev.aero