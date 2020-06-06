5 изобретений украинского гения Сикорского, которые изменили мир
Выдающийся авиаконструктор Игорь Сикорский покорил Европу и США своими изобретениями. 24 канал ко дню рождения Сикорского подготовил подборку его изобретений, которые изменили мир.
Человечество и сегодня использует разработки Игоря Сикорского для изготовления вертолетов, сообщает 24 канал.
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Кто такой Сикорский
Игорь Сикорский родился в Киеве. Сикорский окончил Морской кадетский корпус в Петербурге и Киевский политехнический институт. Также он учился в Парижской технической школе.
А уже в 1910 году Игорь Сикорский начал создание своего первого аэроплана.
После 1918 года он эмигрировал в США, где он основал авиационную фирму. В 1925–1940 годах разработал серию чрезвычайно успешных самолетов, которые принесли США престиж и рекорды.
Самые известные изобретения Сикорского
Илья Муромец
Одно из известных изобретений Сикорского – гигантский четырехмоторный биплан под названием "Илья Муромец". В конце 1913 года он поступил на вооружение Императорского военно-воздушного флота, но впоследствии его стали использовать в гражданской авиации.
Технические характеристики:
- Длина самолета – 19 метров;
- Размах верхнего крыла – 31 метр;
- Площадь крыльев – 200 квадратных метров;
- Взлетная масса – 7 тысяч килограммов;
- Продолжительность полета – 4,5 часа;
- Скорость – 130 километров в час;
- Экипаж – 6-8 человек;
- Вооружение – 5-8 пулеметов и 500 килограммов бомб с электрическим сбрасывателем.
"Илья Муромец" / Фото: iev.aero
Звезда кино
В 1923 году он создал собственную компанию Sikorsky Aero Engineering Corporation. Первым американским самолетом Игоря Сикорского стал двухмоторный биплан S-29A. Самолет продали американскому предпринимателю, который совершал на нем чартерные рейсы.
А в 1928 году этот биплан приобрел миллионер Говард Хьюз для съемок фильма "Адские ангелы" о пилотах Первой мировой.
Двухмоторный биплан S-29A / Фото: iev.aero
Летающая лодка
В конце 20-х годов стали популярными гидросамолеты, или летающие лодки. Игорь Сикорский выпустил несколько таких машин и самым лучшим творением в этом классе стал четырехмоторный гидросамолет S-44. В экипаж входили 4 человека. Самолет перевозил 18 пассажиров.
Гидросамолет / Фото: iev.aero
Антигитлеровский винтокрылый воин
Самыми известными изобретениями Сикорского были вертолеты. Именно Игорь Сикорский и изобрел вертолет в 1939 году. На вертолете VS-300, который был экспериментальным и оборудован поплавками, 17 апреля 1941 года Сикорский впервые в истории сел на воду.
Впоследствии разведчик S-47 запустили в серийное производство. В процессе испытания машины было установлено 6 мировых рекордов.
Сикорский изобрел вертолет / Фото: iev.aero
Лебединая песня Сикорского
Перед тем, как уйти на покой, Игорь Сикорский выпустил лучший вертолет мира первого поколения – S-58. Он поднялся в воздух в 1954 году.
Параметры:
- Диаметр главного винта – 17 метров;
- Длина – 14,3 метра;
- Максимальная скорость – 200 километров в час;
- Экипаж – 2 человека.
Он был оснащен навигационной системой, автопилотом, системой автоматической стабилизации при зависании.
Лучший вертолет мира первого поколения / Фото: iev.aero