Видатний авіаконструктор Ігор Сікорський підкорив Європу та США своїми винаходами. 24 канал дня народження Сікорського підготував підбірку його винаходів, які змінили світ

Людство й сьогодні використовує розробки Ігоря Сікорського для виготовлення гвинтокрилів, повідомляє 24 канал.

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Хто такий Сікорський

Ігор Сікорський народився у Києві. Сікорський закінчив Морський кадетський корпус у Петербурзі та Київський політехнічний інститут. Також він навчався у Паризькій технічній школі.

А вже у 1910 році Ігор Сікорський розпочав створення свого першого аероплану.

Після 1918 року він емігрував до США, де він заснував авіаційну фірму. У 1925 – 1940 роках розробив серію надзвичайно успішних літаків, які принесли США престиж та рекорди.

Найвідоміші винаходи Сікорського

Ілля Муромець

Один із відомих винаходів Сікорського є гігантський чотиримоторний біплан під назвою "Ілля Муромець". Наприкінці 1913 року він поступив на озброєння Імператорського військово-повітряного флоту, але згодом його почали використовувати в цивільній авіації.

Технічні характеристики:

Довжина літака – 19 метрів;

Розмах верхнього крила – 31 метр;

Площа крил – 200 квадратних метрів;

Злітна маса – 7 тисяч кілограмів;

Тривалість польоту – 4,5 години;

Швидкість – 130 кілометрів в годину;

Екіпаж – 6-8 осіб;

Озброєння – 5-8 кулеметів і 500 кілограмів бомб з електричним скидачем.



"Ілля Муромець" / Фото: iev.aero

Зірка кіно

У 1923 році він створив власну компанію Sikorsky Aero Engineering Corporation. Першим американським літаком Ігоря Сікорського став двомоторний біплан S-29A. Літак продали американському підприємцю, який здійснював на ньому чартерні рейси.

А у 1928 році цей біплан придбав мільйонер Говард Хьюз для зйомок фільму "Пекельні ангели" про пілотів Першої світової.



Двомоторний біплан S-29A / Фото: iev.aero

Літаючий човен

Наприкінці 20-х років стали популярними гідролітаки або літаючі човни. Ігор Сікорський випустив кілька таких машин і найкращим творінням в цьому класі став чотиримоторний гідролітак S-44. В екіпаж входили 4 людини. Літак перевозив 18 пасажирів.



Гідролітак / Фото: iev.aero

Антигітлерівський гвинтокрилий воїн

Найвідомішими винаходами Сікорського були гвинтокрили. Саме Ігор Сікорський і винайшов вертоліт у 1939 році. На вертольоті VS-300, який був експериментальним та обладнаним поплавками, 17 квітня 1941 року Сікорський вперше в історії сів на воду.

Згодом розвідник S-47 запустили в серійне виробництво. У процесі випробування машини було встановлено 6 світових рекордів.



Сікорський винайшов вертоліт / Фото: iev.aero

Лебедина пісня Сікорського

Перед тим, як піти на спочинок, Ігор Сікорський випустив найкращий вертоліт світу першого покоління – S-58. Він піднявся в повітря в 1954 році.

Параметри:

Діаметр головного гвинта – 17 метрів;

Довжина – 14, 3 метри;

Максимальна швидкість – 200 кілометрів у годину;

Екіпаж – 2 людини.

Він був оснащений навігаційною системою, автопілотом, системою автоматичної стабілізації при зависанні.



Найкращий вертоліт світу першого покоління / Фото: iev.aero