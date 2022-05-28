Бойцы ВСУ продолжают успешно уничтожать захватчиков. В оперативном командовании "Юг" рассказали о ситуации в регионе и успехах наших защитников.
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Враги атаковали украинские позиции вертолетами 5 раз
На Юге продолжаются боевые действия на линии столкновения. Российские кафиры продолжают укреплять свою оборону. Чтобы иметь строительные материалы, захватчики запустили работу цементных и бетонных заводов в Херсонской области. Также ради своей обороны они срывают плиты с дорог.
Оккупанты подтащили на Херсонщину эшелон из ориентировочно 30 единиц 50-летних расконсервированных танков Т-62. Также они стащили в область автомобильную технику, боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня. В то же время 27 мая россияне нанесли 5 ударов вертолетами Ми-8 по позициям украинских военных.
Пытаясь еще раз атаковать наши позиции тремя вертолетами, враг получил достойный отпор. Без указания способа поражения, стоит заметить, что атака сорвана,
– отметили в ОК "Юг".
Также во время авиационной активности в небе над Николаевщиной и Херсонщиной 2 вражеские ракеты типа "воздух – воздух" самоликвидировались. Их россияне выпустили из самолета Су-35. Его сбил украинский истребитель Миг-29. Защитники заметили, что кара небесная постигла и самолет, и ракеты захватчиков.
Смотрите обращение представителя ОК "Юг":
Заметьте Россияне попытались продвинуться в сторону Николаева, но получили мощный отпор
Потери врага и ситуация в Приднестровье
Защитники продолжают наносить оккупантам сокрушительные потери. Только на Юге во время контратак они уничтожили:
- 63 вражеских военных;
- 3 современных танка Т-72;
- 5 единиц другой бронированной техники;
- 2️ единицы автомобильной техники;
- реактивную систему залпового огня "Град";
- самоходную артустановку;
- 1 самолет;
- 6 вертолетов.
В Черном море начался шторм, заставивший часть вражеской корабельной группировки оттянуться к местам укрытия возле Крыма. Однако 3 ракетных и 3 десантных корабля продолжают блокировать судоходство и угрожают ракетными ударами по украинским городам.
В то же время ситуация в приграничной границе с Приднестровьем – стабильная и контролируемая. Там продолжаются контрдиверсионные мероприятия. Защитники обеспечивают надежную охрану государственной границы.
Ситуацию в непризнанной республике постоянно контролируют. Руководство Приднестровья сосредоточено только на внутренних проблемах. Власти квазиреспублики не способны обеспечить выполнение мобилизации для поддержки России
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