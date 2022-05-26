Да, на Востоке продолжаются тяжелые бои. Несмотря на это, украинские защитники уничтожают врага.

Важно "Джавелинщики" уничтожили 5 российских танков и много бронированных машин: красноречивое видео

Потери врага на Востоке

  • личного состава – 87,
  • БМП – 5,
  • артиллерийских систем – 3,
  • минометов – 2,
  • АТТ – 3,
  • вертолетов – 1,
  • БПЛА – 1.

Ликвидировали уже почти 30 тысяч оккупантов

В Генштабе обнародовали "свежие" потери врага. По состоянию на 26 мая количество ликвидированных российских оккупантов возросло до 29 600. Только за последние сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 150 захватчиков.

Кроме того, ВСУ уничтожили немало техники захватчиков. Например:

  • танков – 1315 единиц;
  • боевых бронированных машин – 3235 единиц;
  • артиллерийских систем – 617 единиц;
  • РСЗО – 201 единица;
  • средства ПВО – 93 единицы;
  • самолетов – 206 единиц;
  • вертолетов – 170 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 единицы;
  • крылатые ракеты – 114 единиц;
  • корабли/катера – 13 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2225 единиц;
  • специальная техника – 47 единиц.

Что происходит на Востоке

Основные бои сейчас проходят на Донбассе, в частности, на Луганщине. Оккупанты обстреливают подразделения наших войск, наносят ракетные удары, ведут разведку, наращивают авиационную поддержку и перегруппировываются. Россияне наступают в направлениях Северодонецка и Боровского. Успеха у них нет.

Частичный успех у захватчиков возле Устиновки. Враг хочет разрушить логистическое сообщение и не допустить маневры наших войск, поэтому наносит удары по мостовым переправам. В направлениях Покровского и Клинового частичный успех захватчики тоже имеют. Они захватили населенный пункт Медная Руда.

Кроме того, на территории Белгородской и Воронежской областей противник готовит резервы. Оккупанты пополняют запасы, чтобы восстановить наступление.

Михаил Подоляк отметил, что вся военная машина сейчас работает на то, чтобы сдержать врага на Востоке.

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