Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк на своей официальной странице в телеграмме заверил, что такие психологические вбросы россиян – полный бред. По его словам, вся военная машина сдерживает врага на Востоке, а Юг Украины обязательно будет освобожден , и это произойдет скорее, чем кто-то может представить.

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Вся украинская военная машина работает на удержание врага на Востоке

Михаил Подоляк прокомментировал уголовные инициативы россиян по поводу попыток "украсть" у Украины ее города. Он отметил, что страна-агрессорка очень активно пытается сформировать у южан мысль, будто наше государство их покинуло, а "русский мир" пришел к ним на долго. Советник Ермака заверил, что все это – полный бред .

Сейчас Россия, по словам Подоляка, совершает уже классическую психологическую операцию – вызывает чувство смуты и обиды на "брошенных", а впоследствии конвертирует это в "гнев обиженных".

Вся политико-дипломатическая машина сегодня работает на то, чтобы государство получило достаточное количество оружия для освобождения граждан на оккупированных территориях. Вся военная машина работает на то, чтобы прямо сейчас сдержать агрессивное наступление врага на Востоке. Кремль бросает в бой все, что имеет, но время – на нашей стороне,

– заверил подоляк.

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что когда Россия истощится и потеряет наступательный потенциал , а Украина накопит достаточно сил, – Юг нашей страны обязательно будет уволен.

К слову, должностное лицо добавил, что деоккупация этих территорий не является вопросом одного дня или месяца, впрочем и не вопрос года . Подоляк подчеркнул, что украинское знамя снова будет развеваться над Херсоном – не завтра, однако быстрее, чем кто-то может представить.