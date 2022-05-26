Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк на своїй офіційній сторінці у телеграмі запевнив, що такі психологічні вкиди росіян – повна маячня. За його словами, наразі вся військова машина стримує ворога на Сході, а Південь України обов'язково буде звільнено, й це станеться скоріше, ніж хтось собі може уявити.

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Уся українська військова машина працює на стримання ворога на Сході

Михайло Подоляк прокоментував кримінальні ініціативи росіян щодо спроб "вкрасти" в України її міста. Він зауважив, що країна-агресорка дуже активно намагається сформувати у мешканців Півдня думку, буцімто наша держава їх покинула, а "русскій мір" прийшов до них надовго. Радник Єрмака запевнив, що все це – повна маячня.

Нині Росія, за словами Подоляка, здійснює уже класичну психологічну операцію – викликає почуття смути та великої образи на "покинутих", а згодом конвертує це у "гнів ображених".

Уся політико-дипломатична машина сьогодні працює на те, щоб держава отримала достатню кількість зброї для звільнення громадян на окупованих територіях. Уся військова машина працює на те, щоб просто зараз стримати агресивний наступ ворога на Сході. Кремль кидає у бій все, що має, але час – на нашому боці,

– запевнив Подоляк.

Радник очільника Офісу Президента наголосив, що коли Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил, – Південь нашої країни обов'язково буде звільнений.

До слова, посадовець додав, що деокупація цих територій не є питанням одного дня чи місяця, втім, й не питання року. Подоляк підкреслив, що український прапор знову майорітиме над Херсоном – не завтра, однак швидше, ніж хтось собі може уявити.

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